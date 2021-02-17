ФСБ задержала 19 исламистов, готовивших теракты на Северном Кавказе

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

На Северном Кавказе были задержаны 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ в среду, 17 февраля.

Уточняется, что задержанные являются членами организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, которая стремится создать собственное теократическое государство — халифат.

По данным пресс-службы ведомства, в феврале этого года были задержаны 19 радикалов, которые пропагандировали свою идеологию, вербовали новых участников, а также планировали теракты на территории Северного Кавказа.

Помимо прочего в тайнике был найден пулемет РПК, автомат АКМ, патроны, самодельные взрывчатки, а также «пояс смертника с поражающими элементами».

Задержанным предъявили обвинение по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Под арестом находятся десять организаторов и активных участников, передает РИА Новости.

*«Ат-Такфир валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.

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