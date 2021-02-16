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ФСБ пресекла деятельность финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

ФСБ пресекла деятельность финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Крыму и Татарстане пресекли деятельность граждан, которые собирали деньги для боевиков «Исламского государства»*. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанные в период с 2015 по 2019 год в Сети под видом благотворительности собирали средства для того, чтобы перевести их за рубеж на нужды боевиков. У задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ, передает РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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