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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Фото: depositphotos.com

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Башкирии предотвратили теракт. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Уточняется, что специалисты спецслужбы задержали молодого человека 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии.

Стало известно, что из тайника у него было изъято огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его мобильном телефоне, инструкции молодой человек получал от эмиссаров запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

На данный момент процессуальное решение по делу еще не принято. Личность задержанного сотрудники спецслужбы пока не разглашают.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* — запрещенная на территории России террористическая организация, была создана в 2017 году.

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терактБашкирияФСБ РФ
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