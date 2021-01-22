ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Фото: depositphotos.com

В Башкирии предотвратили теракт. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Уточняется, что специалисты спецслужбы задержали молодого человека 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии.

Стало известно, что из тайника у него было изъято огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его мобильном телефоне, инструкции молодой человек получал от эмиссаров запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

На данный момент процессуальное решение по делу еще не принято. Личность задержанного сотрудники спецслужбы пока не разглашают.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* — запрещенная на территории России террористическая организация, была создана в 2017 году.

Читайте также: СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде