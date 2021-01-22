СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде

Фото: Sky News Arabia

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде. Об этом сообщило в четверг, 21 января, агентство France Press со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов.

Двойной теракт был совершен в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда они привели в действие взрывные устройства.

В результате теракта погибли 32 человека, пострадали 110 граждан.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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