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МИД: Россия решительным образом осуждает теракт в Багдаде
Фото: МИД РФ

МИД: Россия решительным образом осуждает теракт в Багдаде

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в четверг, 21 января.

— Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке, — говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что Москва солидарна с властями Ирака в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Помимо этого, в МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром 21 января в Багдаде в районе одного из рынков произошел мощный взрыв. Его жертвами стали 32 человека, пострадали в результате теракта 110 человек.

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