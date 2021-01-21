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СМИ: Взрыв произошел в центре Багдада
Фото: ren.tv/twitter

СМИ: Взрыв произошел в центре Багдада

Юлия Ямпольская

Происшествия

Взрыв произошел в центре Багдада. Об этом в четверг, 21 января, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.

Уточняется, что в результате взрыва погибло не менее 12 человек, более 20 получили ранения. Стало известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре Мадрида. По данным спасателей, чрезвычайная ситуация произошла на улице Толедо, 98, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома.

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