Ликвидированный бандит Бютукаев был причастен к теракту в Домодедове

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Уничтоженный в Чечне лидер бандитской группировки Аслан Бютукаев был причастен к теракту в Домодедове. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

О ликвидации изначально сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. 20 января он информировал, что на окраине чеченского селения Катар-юрт была проведена успешная спецоперация. Силовики ликвидировали бандподполье во главе с Бютукаевым. Всего были уничтожены шесть боевиков.

В НАК уточнили, что были убиты пять террористов.

— В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов, — заявили РИА Новости в ведомстве.

После успешной операции Кадыров созвонился с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил главу Чечни с ликвидацией опасного и разыскиваемого бандита (известного как «последний амир Чечни»). В разработке плана по его уничтожению принимал участие сам Кадыров. Его и всех, кто причастен к выполнению данной миссии, представят к госнаградам.

Теракт в Домодедове

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев устроил взрыв в аэропорту Домодедово в Москве. ЧП произошло в зале международных прилетов. В результате происшествия погибли 37 человек, пострадали 170. Организаторами теракта названы два боевика — Докку Умаров и уже упомянутый Аслан Бютукаев.

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