Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ликвидированный бандит Бютукаев был причастен к теракту в Домодедове
Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Ликвидированный бандит Бютукаев был причастен к теракту в Домодедове

Ростислав Зубков

Происшествия

Уничтоженный в Чечне лидер бандитской группировки Аслан Бютукаев был причастен к теракту в Домодедове. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

О ликвидации изначально сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. 20 января он информировал, что на окраине чеченского селения Катар-юрт была проведена успешная спецоперация. Силовики ликвидировали бандподполье во главе с Бютукаевым. Всего были уничтожены шесть боевиков.

В НАК уточнили, что были убиты пять террористов.

— В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов, — заявили РИА Новости в ведомстве.

После успешной операции Кадыров созвонился с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил главу Чечни с ликвидацией опасного и разыскиваемого бандита (известного как «последний амир Чечни»). В разработке плана по его уничтожению принимал участие сам Кадыров. Его и всех, кто причастен к выполнению данной миссии, представят к госнаградам.

Теракт в Домодедове

24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев устроил взрыв в аэропорту Домодедово в Москве. ЧП произошло в зале международных прилетов. В результате происшествия погибли 37 человек, пострадали 170. Организаторами теракта названы два боевика — Докку Умаров и уже упомянутый Аслан Бютукаев.

Читайте также: Кадыров ответил на слова родных убитых в Грозном боевиков

Чечняликвидация террористовНАК
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Все мнения
О проекте