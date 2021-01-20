Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в Чечне
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в Чечне

Виктория Родимкина

Происшествия

В Чечне уничтожены шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, с бандподпольем в республике полностью покончено. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в среду, 20 января.

— Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, — написал он.

Рамзан Кадыров сообщил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении боевиков, которые находились в розыске.

Помимо этого, глава Чечни сообщил, что лично участвовал в разработке плана операции по уничтожению боевиков.

Читайте также: Кадыров ответил на слова родных убитых в Грозном боевиков

боевикиЧечняРамзан Кадыров
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте