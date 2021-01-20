Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в Чечне

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

В Чечне уничтожены шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, с бандподпольем в республике полностью покончено. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в среду, 20 января.

— Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, — написал он.

Рамзан Кадыров сообщил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении боевиков, которые находились в розыске.

Помимо этого, глава Чечни сообщил, что лично участвовал в разработке плана операции по уничтожению боевиков.

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