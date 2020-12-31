Кадыров ответил на слова родных убитых в Грозном боевиков

Рамзан Кадыров резко высказался на совещании правительства в Грозном / Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов в регионе проверить на пособничество терроризму заявления родных двух убитых при нападении на сотрудников полиции в Грозном уроженцев Ингушетии.

В среду, 30 декабря, в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором несколько мужчин, которые представились родственниками убитых при нападении в Грозном двух уроженцев Ингушетии, обратились к Кадырову с просьбой представить им доказательства причастности убитых к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их в четверг, 31 декабря, на встречу в Грозный и пообещал предоставить доказательства.

— В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления. Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону. Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом, — сказал глава Чечни на совещании правительства в Грозном.

Также он отметил, что после нападения на силовиков в столице республики распространяются слухи, что якобы двое напавших были убиты после конфликта из-за отсутствия медицинской маски. Кадыров подчеркнул, что это является ложью, передает РИА Новости.

Напомним, 28 декабря при нападении боевиков на сотрудников полиции в Грозном погиб один сотрудник МВД. Состояние выжившего сотрудника ППС тяжелое. Нападавшие ликвидированы. Их личности установили — это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

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