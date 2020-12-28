СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Чечне

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Инцидент произошел 28 декабря. При нападении боевиков на сотрудников полиции в Грозном погиб один сотрудник МВД и один из нападавших. Состояние выжившего сотрудника ППС тяжелое, серьезно пострадал и один из преступников. Личности нападавших не установлены, но глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что они приехали из Ингушетии и работали в одной из пекарен.

Следователи устанавливают личности нападавших. Расследование уголовного дела продолжается.

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