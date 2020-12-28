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Похитившие более 45 миллионов рублей лжеэкстрасенсы предстанут перед судом в Москве
Фото: depositphotos.com

Похитившие более 45 миллионов рублей лжеэкстрасенсы предстанут перед судом в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зеленодольская улица, 8/13 Карта всех событий

Банда лжеэкстрасенсов предстанет перед столичным судом. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, с февраля 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники похищали денежные средства граждан под видом оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг. Они убеждали потерпевших в необходимости проведения платных дистанционных магических сеансов. Доверчивые граждане переводили обвиняемым крупные суммы денег.

От действий организованной группы пострадало 30 человек, большинство из которых — жители Московского региона. Общая сумма ущерба составила 45,7 миллиона рублей. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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