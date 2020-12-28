Подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали в Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в понедельник, 28 декабря.

Сотрудники ГИБДД УВД по ВАО попытались остановить автомобиль марки «Мерседес», однако водитель проигнорировал требование полицейских. Инспекторы начали преследовать автомобиль и остановили его.

В ведомстве уточнили, что при личном досмотре у 34-летнего подозреваемого обнаружили и изъяли пистолет и три патрона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Также составлен административный протокол за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД, уточнили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба УВД по ВАО

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