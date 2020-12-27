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Полиция со спецсредствами обследовала работавший ночью клуб в Москве
Фото: depositphotos.com

Полиция со спецсредствами обследовала работавший ночью клуб в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Большие Каменщики, 1 Карта всех событий

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы и полиции провели обследование ночного клуба Mason St.One с применением специальных средств для попадания внутрь. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

— Администрация данного заведения препятствовала входу сотрудников полиции и ОАТИ, после чего были применены специальные средства для попадания внутрь. В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи, нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции, — цитирует главного инспектора РИА Новости.

Отмечается, что за нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

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