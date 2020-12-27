Ресторан в центре Москвы могут оштрафовать за проведение вечеринки после полуночи

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Столярный переулок Карта всех событий

Ресторану Balagan в центре столицы грозит штраф до одного миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что заведение находится в Столярном переулке. В ресторане проводили закрытую вечеринку после полуночи.

Ранее сообщалось, что в столице ресторану Choice Moscow, который работал после полуночи, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в Москве запрещена работа заведений после 23:00 из-за пандемии коронавируса.

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