Бару в центре Москвы грозит штраф на миллион рублей за нарушение антиковидных мер

Фото: Анна Малакмадзе

ул. Петровка, д. 20, корп. 1 Карта всех событий

Бар «Менделеев» в центре Москвы нарушил меры профилактики коронавируса. Теперь ему грозит штраф до одного миллиона рублей. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Нарушения в заведении были обнаружены в ходе рейда ОАТИ совместно с полицией по выявлению увеселительных заведений в ночное время суток.

— Так как сотрудники бара не открывали двери и на законные требования полицейских не реагировали, было принято решение взломать двери. После того как мы проникли в заведение, было установлено нахождение там большого количества гостей, обслуживание которых не прекращалось после 0:00, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Комарова.

Заведение расположено по адресу улица Петровка, дом 20, корпус 1.

По словам Комарова, руководство бара приглашено в ОАТИ для вынесения мер административного воздействия.

За нарушение антиковидных мер предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. Если окажется, что из-за правонарушения был нанесен вред здоровью человека, сумма штрафа вырастет до одного миллиона рублей.

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