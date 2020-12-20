Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный бар могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный бар могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19

Анастасия Волоснова

Происшествия
ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 8Карта всех событий

Столичный бар «Культура» могут закрыть на три месяца. Наказание грозит заведению за нарушение ограничительных и профилактических мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в воскресенье, 20 декабря.

Заведение находится по адресу улица Маросейка, д. 6–8, стр. 8. В ходе проведения совместного рейда полиции и ОАТИ выяснилось, что бар продолжал работу и обслуживал посетителей 20 декабря в 01:58 ночи.

— Работа заведения была приостановлена, посетители были рассчитаны и им было предложено покинуть заведение, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Яна Поповского.

Он добавил, что в баре находились около 30 человек. По решению суда, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или остановка деятельности на срок до 90 суток.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы оценили необходимость жестких локдаунов из-за пандемии

барсудкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте