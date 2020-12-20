Столичный бар могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19
Столичный бар «Культура» могут закрыть на три месяца. Наказание грозит заведению за нарушение ограничительных и профилактических мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский в воскресенье, 20 декабря.
Заведение находится по адресу улица Маросейка, д. 6–8, стр. 8. В ходе проведения совместного рейда полиции и ОАТИ выяснилось, что бар продолжал работу и обслуживал посетителей 20 декабря в 01:58 ночи.
— Работа заведения была приостановлена, посетители были рассчитаны и им было предложено покинуть заведение, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Яна Поповского.
Он добавил, что в баре находились около 30 человек. По решению суда, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или остановка деятельности на срок до 90 суток.
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