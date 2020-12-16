Власти Москвы оценили необходимость жестких локдаунов из-за пандемии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Уже в скором времени заболеваемость коронавирусом в Москве может пойти на спад. Такое мнение мэр столицы Сергей Собянин выразил в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

По словам главы города, на данный момент нет смысла идти на крайние меры, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

— Нет необходимости вводить жесткие локдауны и закрывать сектора экономики. Система справляется, — цитирует РИА Новости Собянина.

Он подчеркнул, что число пациентов с ковидом, лежащих в столичных стационарах, стабильное на протяжении полутора месяцев.

Ранее мэр Москвы объяснил, почему победа над COVID-19 неизбежна.

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