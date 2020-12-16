Сергей Собянин заявил о неизбежной победе над коронавирусом
Победа над коронавирусом будет одержана во что бы то ни стало, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.
— В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали другие напасти и становились только сильнее, — цитирует РИА Новости главу столицы.
Он уточнил, что возвращение к прежней жизни без коронавирусных ограничений станет возможным только после массовой вакцинации от ковида.
Ранее глава города сказал, что десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Мэр Москвы рассказал, продлят ли ограничения по коронавирусу на 2021 год