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Сергей Собянин заявил о неизбежной победе над коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о неизбежной победе над коронавирусом

Ростислав Зубков

Город

Победа над коронавирусом будет одержана во что бы то ни стало, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

— В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали другие напасти и становились только сильнее, — цитирует РИА Новости главу столицы.

Он уточнил, что возвращение к прежней жизни без коронавирусных ограничений станет возможным только после массовой вакцинации от ковида.

Ранее глава города сказал, что десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19.

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