Десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В бюджете столицы запланировано 10 миллиардов рублей на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 декабря, на выступлении в Мосгордуме с ежегодным отчетом.

По словам мэра, потери бюджета Москвы в этом году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов рублей из них были потрачены на пандемию.

Однако, уточнил Сергей Собянин, соцподдержка населения сохранится вне зависимости от экономической ситуации.

— Москва располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты, — сказал столичный мэр.

Ранее он рассказал, что программу поддержки бизнеса в Москве продлят на 2021 год.

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