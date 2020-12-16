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Назван размер пенсий москвичей с городскими доплатами в следующем году
Фото: pixabay.com

Назван размер пенсий москвичей с городскими доплатами в следующем году

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2021 года пенсия граждан вместе с городскими доплатами составит более 20 тысяч рублей. Об этом глава города заявил в среду, 16 декабря, во время выступления на ежегодном отчете в Мосгордуме.

Также мэр уточнил информацию о выплате детских пособий, передает РИА Новости.

— С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сказал Сергей Собянин.

Ранее глава города рассказал, что в бюджет Москвы заложили десять миллиардов рублей на закупку вакцины от COVID-19.

Читайте также: Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

доплатыСергей Собянинпенсия
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