Назван размер пенсий москвичей с городскими доплатами в следующем году

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2021 года пенсия граждан вместе с городскими доплатами составит более 20 тысяч рублей. Об этом глава города заявил в среду, 16 декабря, во время выступления на ежегодном отчете в Мосгордуме.

Также мэр уточнил информацию о выплате детских пособий, передает РИА Новости.

— С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сказал Сергей Собянин.

Ранее глава города рассказал, что в бюджет Москвы заложили десять миллиардов рублей на закупку вакцины от COVID-19.

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