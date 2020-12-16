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Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса

Ростислав Зубков

Город

Столичный бизнес продолжит получать поддержку в 2021 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Глава города напомнил, что власти приняли во внимание предложения предпринимателей и запустили программу 13 субсидий, в рамках которой малый и средний бизнес может получить деньги на новое оборудование и продвижение своей продукции внутри страны и за границей. Кроме того, в столице заработала программа льготного кредитования, с помощью которой антрепренеры могут реструктурировать старые займы и получить новые под процент в полтора–два раза ниже рыночных ставок.

Как отметил мэр Москвы, этими мерами поддержки воспользовались уже более 13 тысяч бизнесменов.

— С учетом большой востребованности программы 13 субсидий и льготного кредитования будут сохранены и в 2021 году, — цитирует РИА Новости Собянина.

Ранее Сергей Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии COVID-19.

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