Появились подробности перестрелки в Грозном

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

При нападении боевиков на сотрудников полиции в Грозном погиб один сотрудник МВД и один из нападавших. Состояние выжившего сотрудника ППС тяжелое, серьезно пострадал и один из преступников. Личности нападавших не установлены, но глава Чечни сообщил, что они приехали из Ингушетии и работали в одной из пекарен.

Два сотрудника МВД погибли при стрельбе в центре Грозного (Чечня), сообщило 28 декабря в 15:06 агентство Интерфакс. Огонь по сотрудникам правоохранительных органов открыли неизвестные из автоматов. Двое полицейских погибли. Позже стало известно, что ответным огнем убиты и двое нападавших. Их личности устанавливаются.

Подробности инцидента передают телеграм-каналы. Mash сообщает, что стрельба произошла на перекрестке у улицы Мира.

— Местные жители услышали выстрелы и увидели двух человек на земле. К очевидцам подбежали полицейские и сказали отойти от этого места. По предварительной информации, боевики ликвидированы на месте, — писал телеграм-канал.

Позже Mash распространил видео того, как часть улицы, где произошло ЧП, перекрыта. На другом кадре видны тела двух мужчин прямо на дороге, а на заднем фоне сотрудники силовых структур фиксируют третьего мужчину.

По пострадавшим и раненым ситуация следующая. Два сотрудника ППС ранены при нападении — их госпитализировали на карете скорой помощи. Также в больницу поступил один из нападавших, второй преступник убит на месте. Позднее Mash передал, что убиты все-таки двое нападавших.

— После нападения в Грозном убиты двое нападавших, двое сотрудника ППС ранены, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении.

В центр города стянуты дополнительные силы МВД.

Чуть позже ситуацию прокомментировал приехавший на место, где произошло нападение, глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что в Грозном уничтожены два боевика.

— Рамзан Кадыров сообщил, что напавшие на полицейских боевики оказались братьями, уроженцами Ингушетии. В Грозном они работали в пекарне. По словам главы Чечни, братья Хасан и Хусейн напали сегодня на сотрудников ППС с ножами, чтобы завладеть их огнестрельным оружием. В результате нападения один из полицейских погиб, другой ранен. Ответным огнем оба боевика были уничтожены, — уточняет Baza.

Вскоре, как отметил канал Baza, экстренные службы скорректировали информацию из Грозного.

— При нападении боевиков на сотрудников ППС Товбулатова и Джабраилова один из полицейских все же выжил. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Также серьезно пострадал и один из преступников. Ранее была информация, что погибли оба боевика. Личности нападавших пока неизвестны, — говорится в посте Baza.

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