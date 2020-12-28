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СМИ сообщили о стрельбе в центре Грозного
Фото: depositphotos.com

СМИ сообщили о стрельбе в центре Грозного

Ростислав Зубков

Происшествия

В центре Грозного произошла стрельба, сообщают СМИ.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на перекрестке улицы Мира между боевиками и силами правопорядка. Местные жители услышали выстрелы и увидели на земле двух человек.

Видео: Telegram-канал Mash

Согласно источнику ТАСС, погибли два сотрудника правоохранительных органов. Нападавшие ликвидированы ответным огнем.

Полиция просит очевидцев отойти от места происшествия.

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