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Устроивший стрельбу солдат-срочник Шамсутдинов признан присяжными виновным
Фото: depositphotos.com

Устроивший стрельбу солдат-срочник Шамсутдинов признан присяжными виновным

Виктория Родимкина

Происшествия

Присяжные признали виновным в убийстве устроившего стрельбу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 декабря.

— Да, виновен. Единодушно, — сказал старшина присяжных.

Заседание проходило в зале 2-го Восточного окружного военного суда 28 декабря.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров. 1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Однако защита обвиняемого заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.

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