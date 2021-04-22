Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар в квартире на юге Москвы ликвидирован
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар в квартире на юге Москвы ликвидирован

Юлия Павлушова

Происшествия

Пожар, вспыхнувший в одной из квартир на юге столицы, ликвидирован. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Кастанаевская, 5, корпус 3. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. Огонь охватил 30 квадратных метров площади.

Есть один погибший. По данным источника, он проживал в загоревшейся квартире. С этажей выше спасли трех человек, один из них ребенок. Малыш пострадал — он надышался угарным газом.

Ранее «ВМ» сообщала, что жительница столицы умерла после того как выпила моющее средство.

Читайте также: Авария с участием четырех автомобилей произошла на Волгоградском проспекте в Москве

пожарные машиныогонь ликвидированпожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в