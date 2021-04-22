Пожар в квартире на юге Москвы ликвидирован

Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар, вспыхнувший в одной из квартир на юге столицы, ликвидирован. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Кастанаевская, 5, корпус 3. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. Огонь охватил 30 квадратных метров площади.

Есть один погибший. По данным источника, он проживал в загоревшейся квартире. С этажей выше спасли трех человек, один из них ребенок. Малыш пострадал — он надышался угарным газом.

Ранее «ВМ» сообщала, что жительница столицы умерла после того как выпила моющее средство.

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