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«Не «Крот»: пенсионерка выпила средство для мытья полов и умерла
Фото: pixabay.com

«Не «Крот»: пенсионерка выпила средство для мытья полов и умерла

Илья Ашуров

Происшествия

Жительница столицы умерла после того, как выпила моющее средство. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 84-летняя пенсионерка случайно выпила средство для мытья полов. После этого женщину доставили в столичную больницу. Там у нее диагностировали химический ожог пищевода и желудка. От полученных травм женщина скончалась.

В свою очередь старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) Российской Федерации по столице Юлия Иванова заявила, что по факту произошедшего следственный комитет проводит доследственную проверку.

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