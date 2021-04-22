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Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к семи годам колонии
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к семи годам колонии

Илья Ашуров

Происшествия

Московский гарнизонный суд приговорил экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии. Приговор был оглашен в четверг, 22 апреля.

Бывший сотрудник ФСБ признан виновным в мошенничестве, а также получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

— Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима, — приводит слова судьи ТАСС.

Кроме того, Черкалена обязали выплатить более 600 миллионов рублей. Эта сумма будет взыскана по искам пострадавших.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Черкалин полностью признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сообщалось, что его дело будут рассматривать в суде в особом порядке.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина23 апреля 2019 года. По данным следствия, он причастен к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. В мае 2019 года при обыске в его квартире были изъяты 12 миллиардов рублей.

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