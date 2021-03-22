Военный суд может рассмотреть дело полковника Черкалина в особом порядке

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Московский гарнизонный военный суд решит вопрос о рассмотрении уголовного дела в отношении полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в особом порядке. Об этом в понедельник, 22 марта, стало известно из материалов дела, которые огласил суд.

Известно, что Черкалин полностью признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

— Ходатайство обвиняемого Кирилла Черкалина о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года. В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, — цитирует судью Вадима Корчагина ТАСС.

Уголовное дело в отношении Черкалина возбудили 23 апреля 2019 года. По данным следствия, он причастен к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

В мае при обыске в его квартире были изъяты 12 миллиардов рублей.

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