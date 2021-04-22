Авария с участием четырех автомобилей произошла на Волгоградском проспекте в Москве

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, предположительным виновником аварии является водитель такси. Машина под его управлением «задела» три автомобиля и врезалась в дерево. После этого таксист скрылся с места происшествия. По предварительным данным, пассажир такси получил травмы.

В ГУ МВД по Москве корреспонденту «ВМ» подтвердили эту информацию, а также уточнили, что пассажир уже госпитализирован.

— Водитель скрылся,а пассажир такси доставлен в медицинское учреждение. Водителя в данный момент времени разыскивают, — сообщил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» сообщала, что человек погиб в результате ДТП на севере Москвы. Инцидент произошел ночью 21 апреля на Ленинградском шоссе в районе дома 5. Водитель легкового автомобиля врезался в «газель».

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