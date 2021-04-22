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Человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Человек погиб в результате ДТП на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 5А Карта всех событий

Один человек погиб в результате ДТП на севере столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел ночью 21 апреля на Ленинградском шоссе в районе дома 5. Водитель легкового автомобиля врезалсяв «газель». От полученных травм мужчина легковушки скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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