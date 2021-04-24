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СМИ: Начальника УФСИН застрелили на охоте в Забайкалье
Фото: Антон Гердо

СМИ: Начальника УФСИН застрелили на охоте в Забайкалье

Никита Абрамов

Происшествия

Начальник службы УФСИН по Забайкальскому краю, генерал внутренней службы Евгений Шихов скончался на охоте. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что генерала застрелили во время охоты.

Кроме того, тяжело ранили его напарника. Мужчина скончался по дороге в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудницу полиции во Франции. По данным СМИ, злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов ножом в горло.

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Забайкальеубийство в ЗабайкальеУФСИН
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