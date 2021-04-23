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Девушка пырнула ножом своего парня, пытавшегося сделать ей сюрприз
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Девушка пырнула ножом своего парня, пытавшегося сделать ей сюрприз

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, улица КорнейчукаКарта всех событий

Девушка ударила своего молодого человека кухонным ножом, когда тот проник к ней в квартиру через балкон. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Корнейчука. По словам источника «ВМ», молодой человек пытался проникнуть в квартиру любимой через балкон, спускаясь с крыши дома через технический этаж. Девушка испугалась и ударила своего парня кухонным ножом в область живота.

Поняв, что произошло, она сама вызвала экстренные службы. Молодой человек был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. У него диагностировали ножевое ранение в передней брюшной стенке.

Ранее «ВМ» сообщала, что на стройке в Москве было обнаружено тело мужчины, который, вероятно, был рабочим строительного объекта. Рядом с его телом нашли расколотую оранжевую каску. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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