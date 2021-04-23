Девушка пырнула ножом своего парня, пытавшегося сделать ей сюрприз

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Девушка ударила своего молодого человека кухонным ножом, когда тот проник к ней в квартиру через балкон. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Корнейчука. По словам источника «ВМ», молодой человек пытался проникнуть в квартиру любимой через балкон, спускаясь с крыши дома через технический этаж. Девушка испугалась и ударила своего парня кухонным ножом в область живота.

Поняв, что произошло, она сама вызвала экстренные службы. Молодой человек был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. У него диагностировали ножевое ранение в передней брюшной стенке.

Ранее «ВМ» сообщала, что на стройке в Москве было обнаружено тело мужчины, который, вероятно, был рабочим строительного объекта. Рядом с его телом нашли расколотую оранжевую каску. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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