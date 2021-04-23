Соучастника убийства Япончика Каху Газеева приговорили к 14 годам строгого режима

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Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика Каху Газзаева к 14 годам строгого режима. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.



— Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ («Убийство, незаконный оборот оружия»). Уголовное дело в отношении Газзаева было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения, — отметили в ведомстве.

Напомним, Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, застрелили у ресторана из снайперской винтовки в 2009 году. Организатором убийства был Илья Симония. Он привлек к преступлению еще пятерых соучастников.

Известно, что Газзаев добывал оружие для убийства, а также смотрел за обстановкой вокруг во время преступления. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Из-за этого его дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор для двух других обвиняемых будет оглашен в Мосгорсуде. Мера пресечение будет установлена с участием присяжных.

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