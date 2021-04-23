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Мошенница обокрала свою жертву, убедив ее в необходимости снять порчу
Фото: tambov.gov.ru

Мошенница обокрала свою жертву, убедив ее в необходимости снять порчу

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала женщину, которая похитила у своей жертвы украшения и деньги под предлогом снятия порчи. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, задержанной оказался 51-летняя приезжая. Она подошла в метро к молодой девушке и убедила ее в том, что на нее наложена порча. Девушка поверила мошеннице. Тогда последняя предложила провести обряд, для которого девушка должна была принести сверток с украшениями и деньгами. В ходе манипуляций мошенница подменила настоящий сверток на поддельный. Потом отправила свою жертву в церковь, а сама скрылась.

Вскоре полиция задержала преступницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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