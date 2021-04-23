Угонщиков, специализирующихся на японских машинах, задержали

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала двух мужчин, которые угоняли автомобили известной японской марки. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанными оказались ранее судимые жители Ногинска. Они подозреваются в краже автомобилей с неохраняемых стоянок. Причем злоумышленники угоняли автомобили только определенной марки.

— Затем, используя подложные государственные номерные знаки, они отгоняли похищенные транспортные средства в отстойник, — рассказала Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

В ходе обысков у задержанных были обнаружены дубликаты госномеров, а также оборудование, с помощью которого они угоняли машины. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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