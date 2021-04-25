Два дома разорвало пополам из-за схода грунта в Нижегородской области

В результате происшествия никто не пострадал / Фото: Telegram-канал «Нижний № 1»

В селе Караулово Нижегородской области из-за схода грунта разорвало пополам два частных дома. Последствия инцидента попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1».

В результате происшествия никто не пострадал. Жителей разрушенных домов временно переселили в маневренный фонд. Их соседи также покинули свои дома.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, они проверяют, не повредилось ли из-за оползня газовое оборудование. Также они решают, как можно отвести воду и помочь местным жителям.

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