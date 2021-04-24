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Пешеходный мост обрушился на проезжую часть в Екатеринбурге
Фото: exp.mos.ru

Пешеходный мост обрушился на проезжую часть в Екатеринбурге

Никита Абрамов

Происшествия

На проезжую часть на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) обрушился пешеходный мост. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба городской автоинспекции.

Отмечается, что пострадавших в ходе происшествия нет.

— Мост обрушился на проезжую часть. ЕКАД, 42-й километр. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение затруднено в обе стороны, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Прокуратура города организовала проверку данного инцидента. Отмечается, что, по предварительным данным, мост мог обрушиться из-за проезжающего грузовика, у которого из-за лопнувших шин груз оказался подброшен до верхней части сооружения.

Уточняется, что на месте инцидента образовалась пробка длиной в пять километров.

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