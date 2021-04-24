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СК Пензенской области возбудил уголовное дело из-за отравления детей хлором в бассейне
Фото: СК РФ

СК Пензенской области возбудил уголовное дело из-за отравления детей хлором в бассейне

Никита Абрамов

Происшествия

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту отравления хлором детей в бассейне Нижнего Ломова. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что в ходе занятий плаванием в бассейне 21 ребенок 2004–2013 годов рождения отравились хлором. Семь из них попали в больницу.

Продолжается расследование уголовного дела. Создана группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты и следователи особо важных дел, говорится на сайте СК.

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