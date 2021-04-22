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Дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых направили в суд
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Дело о гибели 12 человек при пожаре в доме престарелых направили в суд

Юлия Павлушова

Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в мае прошлого года при пожаре погибли пенсионеры. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 22 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, в марте 2019 года москвич арендовал загородный дом, где открыл частный хоспис для пожилых людей.

Владелец хосписа провел перепланировку здания без согласия собственника. Также он не оборудовал дом системой пожарной сигнализации и не разработал систему управления эвакуацией людей при пожаре.

Возгорание в хосписе произошло 10 мая 2020 года. От отравления угарным газом скончались девять человек. Еще трое умерли в больнице из-за полученных ожогов.

Врадий отметила, что мужчина полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб родным погибших.

Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовные дела по факту избиения ребенка в Красногорске.

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