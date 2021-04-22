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Следком возбудил уголовные дела по факту избиения ребенка в Красногорске
Фото: СК РФ

Следком возбудил уголовные дела по факту избиения ребенка в Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Следственный комитет завел уголовные дела в отношении жительницы Красногорска, которая избивала своего ребенка. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, поводом к началу следствия стал сюжет на одном из федеральных каналов, в котором рассказывалось о женщине, которая «терроризировала» своего ребенка и бывшего мужа, несмотря на то что ее ограничили в родительских правах.

— Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью находилось в производстве органов МВД, однако женщина на протяжении длительного времени уклонялась от проведения в отношении нее амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, — рассказала Врадий.

Позже дело было передано в СК, следователи провели допрос, в ходе которого женщина признала свою вину. После проведения психиатрической экспертизы было установлено, что она не осознает тяжесть своих поступков.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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