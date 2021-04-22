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Следком возбудил уголовное дело после серии хлопков газа в Балашихе
Фото: Анна Быкова

Следком возбудил уголовное дело после серии хлопков газа в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после хлопков газа в частных домах в Балашихе. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в пяти частных домах, расположенных в деревне Полтево (городской округ Балашиха — прим. «ВМ»). Причина случившегося — ненадлежащий ремонт, проведенный сотрудниками газовой подстанции. Ущерб, нанесенный собственникам домов, устанавливается.

Врадий добавила, что следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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