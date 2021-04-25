Депздрав проверит московскую больницу после видео с издевательствами над пациенткой

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Департамент здравоохранения Москвы проведет проверку больницы имени Иноземцева после появления в Сети видео с издевательствами над пожилой пациенткой, сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах якобы нетрезвые медсестры больницы накричали на старушку, а после начали наносить пациентке удары.

Уточняется, что по результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.

На место уже выехали сотрудники службы медицинской инспекции и представители департамента.

Ранее стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне в Пензенской области.

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