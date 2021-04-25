Полиция опровергла информацию о драке футбольных болельщиков на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Орехово-Зуевский проезд Карта всех событий

Информация о драке футбольных болельщиков в столице в ночь на воскресенье, 25 апреля, не соответствует действительности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— У нас в ночное время такого рода инцидентов зафиксировано не было, и серьезных нарушений общественного порядка в том числе. Имело место некоторое скопление граждан в одном районе города Москвы (районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы — прим. «ВМ»), но, к счастью, к какому-то физическому контакту оно не привело, — рассказали в ведомстве.

Медицинские учреждения города также не сообщали о том, что к ним доставляли людей из этой местности, добавили в МВД.

Ранее СМИ сообщали, что в Нижегородском районе столицы около 150 болельщиков футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» стали участниками драки в преддверии дерби, которое должно состояться 25 апреля.

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