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Полиция проводит проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в центре Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Полиция проводит проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная полиция устанавливает обстоятельства избиения 25-летнего экс-хоккеиста в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел вечером 23 апреля в районе Хамовники.

— В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники, — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов (1995 года рождения — прим. «ВМ») был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в интернете появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

Читайте также: Камеры видеонаблюдения сняли Александра Паля недалеко от места избиения хоккеиста ЦСКА

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