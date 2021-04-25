Камеры видеонаблюдения сняли Александра Паля недалеко от места избиения хоккеиста ЦСКА

Фото: Е. Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Паль попал на запись камеры наблюдения недалеко от места, где был избит хоккеист ЦСКА. Видео с устройства попало в Сеть.

На кадрах видно, как человек, похожий на Паля, подходит к подъезду дома вместе со своим другом. При этом указанный дом расположен недалеко от того места, где был жестоко избит хоккеист ЦСКА Кевин Антипов, сообщает 5tv.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в интернете появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

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