Появились кадры, на которых запечатлен момент избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент избиения экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в воскресенье, 25 апреля.

На них видно, как у припаркованных машин на одной из центральных улиц Москвы происходит потасовка с участием нескольких человек. Лица участников инцидента почти не видны. После предполагаемой драки одна из припаркованных машин, попавших на запись, покидает место происшествия. Видео опубликовано изданием 5tv.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов (1995 года рождения — прим. «ВМ») был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в интернете появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

Позже стало известно, что полиция начала проверку по факту избиения 25-детнего хоккеиста в центре столицы. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, инцидент произошел вечером 23 апреля в районе Хамовники.

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