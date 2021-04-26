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Мужчину чуть не закололи ножом насмерть на востоке Москвы
Фото: Pexels

Мужчину чуть не закололи ножом насмерть на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Средняя Первомайская улица, 28 Карта всех событий

На востоке столицы неизвестный напал на мужчину с ножом и скрылся. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 28 на Средней Первомайской улице. Москвич шел по улице, как вдруг на него набросился какой-то мужчина. Нападавший нанес удар ножом в область живота и скрылся. В пресс-службе уточнили, что пока не знают, что именно спровоцировало нападение. Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.

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