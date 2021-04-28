Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мотоциклист выхватил у москвички пакет с документами
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мотоциклист выхватил у москвички пакет с документами

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Жительница столицы заявила в полицию, что неизвестный на мотоцикле выхватил из ее рук пакет с документами. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам 58-летней москвички, инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня, когда она шла от станции метро «Парк культуры» по улице Пречистенке.

Материальный ущерб женщины составил одну тысячу рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее «ВМ» сообщала, что водитель-экспедитор, работающий в одной из столичных компаний, лишился дорогостоящих телефонов после нападения неизвестных с газовым баллончиком.

Читайте также: Мужчина изрубил топором чужую иномарку в центре Москвы

мотоциклистмосквичкадокументы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в