Мотоциклист выхватил у москвички пакет с документами

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Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Жительница столицы заявила в полицию, что неизвестный на мотоцикле выхватил из ее рук пакет с документами. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам 58-летней москвички, инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня, когда она шла от станции метро «Парк культуры» по улице Пречистенке.

Материальный ущерб женщины составил одну тысячу рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее «ВМ» сообщала, что водитель-экспедитор, работающий в одной из столичных компаний, лишился дорогостоящих телефонов после нападения неизвестных с газовым баллончиком.

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