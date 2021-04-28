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Мужчина изрубил топором чужую иномарку в центре Москвы
Фото: www.sxc.hu

Мужчина изрубил топором чужую иномарку в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Дружинниковская улица, 13 Карта всех событий

В полицию поступило заявление от 28-летнего москвича, который рассказал, что неизвестный мужчина изрубил топором его иномарку. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, владелец автомобиля Hyundai повздорил с неизвестным мужчиной у дома 13 по улице Дружинниковской. После этого его оппонент схватился за топор и несколько раз ударил им по машине.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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