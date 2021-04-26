Девочка во сне упала с высоты 12-го этажа и выжила в Москве

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Россия, Москва, улица Скульптора Мухиной Карта всех событий

В Новой Москве 11-летняя девочка упала с высоты 12-го этажа и выжила. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел в доме на улице Скульптора Мухиной. Мать девочки зашла к ней в комнату и, не обнаружив ее там, выглянула в окно: девочка лежала на земле в сознании.

— Со слов матери, ее дочь ходит во сне, ранее падала по ночам с кровати, — рассказал источник.

Источник предположил, что падение смягчили влажная земля и кусты. Ребенок был госпитализирован, в больнице у нее диагностировали вывих плеча и сотрясение мозга. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

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